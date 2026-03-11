Pellegatti e il miracolo rossonero: «Allegri ha ricreato un gruppo solido»

Pellegatti e il miracolo rossonero, il noto giornalista analizza la scalata dei ragazzi di Allegri evidenziando la coerenza tattica e umana del tecnico

Il cammino del Milan in questa stagione sta stupendo addetti ai lavori e tifosi, merito soprattutto del lavoro svolto da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha saputo riportare pragmatismo a Milanello. Attraverso i suoi canali ufficiali, Carlo Pellegatti ha messo in luce la capacità del mister di farsi apprezzare dallo spogliatoio grazie a una gestione trasparente dei ruoli. La crescita di alcuni singoli è il simbolo di questa rinascita, a partire da Koni De Winter, difensore belga fisicamente molto dotato che fino a dicembre sembrava destinato a un ruolo marginale.

Oltre a lui, la cura Allegri ha dato i suoi frutti con Strahinja Pavlovic, centrale serbo noto per la sua grande aggressività agonistica, e con il rilancio di Matteo Gabbia, difensore affidabile che ha recentemente conquistato la chiamata in Nazionale. Mentre l’Inter di Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro ora alla guida tecnica del club, osserva la risalita dei rivali, il Milan si gode il primato della coerenza. Per i calciatori rossoneri, il tecnico è una garanzia perché non guarda in faccia a nessuno: gioca chi merita durante la settimana, indipendentemente dal nome o dal blasone.

Tutte le dichiarazioni

Queste le parole integrali di Carlo Pellegatti nel suo ultimo intervento:

«Senza aver avuto le due punte mai al massimo della forma, Allegri è riuscito a portare la squadra a quota 60 punti. Bisogna rendersi conto del valore di questo traguardo: ti volti e vedi il Milan a 60 punti dopo un ottavo posto. Ha recuperato giocatori come De Winter che, dopo la sfida contro Hojlund a fine dicembre, sembrava un elemento perso. Tomori non era costante, mentre Pavlovic è cresciuto e Gabbia è persino arrivato in Nazionale. I giocatori ieri mi confidavano di volere bene ad Allegri perché lo ritengono molto coerente. Se Bartesaghi manca per tre giorni, non lo schiera la domenica per forza; se invece Estupinian si allena bene per tre giorni, gioca lui. Se manca Saelemaekers lancia Athekame, mentre nel derby ha dato spazio a Odogu.»

