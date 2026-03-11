Connect with us

Lazio Milan, Allegri dribbla il problema diffidati e tiene aperto un importante ballottaggio

Lazio Milan, Massimiliano Allegri deve sciogliere il ballottaggio tra Jashari e Ricci. Nessun calcolo sui diffidati

La sbornia post-derby è già alle spalle: a Milanello la concentrazione è tutta sulla trasferta di domenica contro la Lazio. Massimiliano Allegri è stato categorico: la vittoria sull’Inter deve essere il volano per un finale di stagione da protagonisti, a partire dalla sfida dell’Olimpico. Il primo grande nodo da sciogliere riguarda la sostituzione di Adrien Rabiot, costretto ai box per squalifica.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il ballottaggio per una maglia da titolare a centrocampo è serratissimo:

  • Ardon Jashari: l’opzione dello svizzero garantirebbe una manovra più verticale e una spiccata predisposizione offensiva, ideale per colpire la Lazio negli spazi.
  • Samuele Ricci: con l’ex Torino in campo, il Milan cercherebbe maggiore equilibrio tattico e una protezione superiore della difesa, fondamentale in una gara esterna così delicata.

Lazio Milan e la trappola diffidati: Allegri non fa calcoli per il Torino

Oltre alle scelte tattiche, Allegri deve gestire una situazione disciplinare critica. Sono ben quattro i calciatori rossoneri a rischio squalifica in vista della successiva gara contro il Torino a San Siro: Luka Modrić, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers e il giovane Athekame.

Nonostante il pericolo di perdere pezzi pregiati, il tecnico livornese ha già chiarito che non farà rotazioni conservative: come già accaduto nella recente trasferta di Cremona, in campo andrà la miglior formazione possibile. L’obiettivo è blindare il secondo posto e continuare a sognare, senza guardare troppo in là nel calendario.

