Pellegatti e il calciomercato del Milan: «Vlahovic si allontana, ora occhio a Guirassy»

Pellegatti analizza le strategie rossonere per l’attacco, tra budget Champions e i nomi caldi per rinforzare il reparto offensivo del club

Il noto giornalista e opinionista Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle manovre del club meneghino per il reparto offensivo. Analizzando le ultime notizie pubblicate da La Gazzetta dello Sport, l’esperto ha sottolineato come la qualificazione alla massima competizione europea sia lo spartiacque decisivo per definire il budget.

Tra i nomi discussi, si allontana Dusan Vlahovic, potente centravanti serbo in forza alla Juventus, ormai prossimo al rinnovo con i bianconeri. Esce dai radar anche Moise Kean, dinamica punta italiana, mentre resta monitorato Serhou Guirassy, prolifico attaccante guineano dello Stoccarda. La dirigenza di Via Aldo Rossi, a differenza dei nerazzurri che hanno già blindato alcuni reparti, dovrà prima quantificare l’investimento preciso per il nuovo numero nove, evitando di disperdere energie su profili che non approderanno a Milanello.

Tutte le dichiarazioni di Carlo Pellegatti

«Per quanto riguarda il centravanti bisogna capire quale sarà il budget del Milan, una volta capito quanto sarà anche per l’intera campagna acquisti, che dovrebbe essere attorno ai 100 milioni, se dovesse andare in Champions League, bisognerà capire quale sarà la cifra destinata al centravanti. È un fattore importante per la prossima stagione. Il titolo della Gazzetta di oggi ci toglie forse un nome ovvero Vlahovic che va verso il rinnovo con la Juventus. Calano così le quotazioni di Vlahovic, poi tolto Kean che non verrà, già due nomi che molti hanno sprecato inutilmente in queste settimane cadono. Poi vedrete che fra un po’ verrà fuori il nome di Guirassy ma ripeto, prima i dirigenti devono capire quale sarà il budget per il centravanti».

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