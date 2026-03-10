Mercato Milan, spuntano novità sul futuro di Vlahovic: dall’interesse rossonero alla strategia della Juventus. Tutti i dettagli

Mercato Milan, Nicolò Schira svela nuovi dettagli sul possibile futuro di Dusan Vlahovic: ecco l’indiscrezione

Il futuro di Dusan Vlahovic è a un bivio decisivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la Juventus ha rotto gli indugi avviando i dialoghi per il rinnovo dell’attaccante serbo, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026. La strategia del club bianconero ricalca quanto già fatto in passato con Adrien Rabiot: un contratto a breve termine per evitare di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno e, contemporaneamente, spalmare i costi di un ingaggio che nel 2025/26 toccherebbe i 12 milioni di euro netti.

Mercato Milan, le cifre della proposta e il summit decisivo

La Juventus ha messo sul piatto una base fissa da 7 milioni di euro annui, arricchita da un bonus alla firma consistente per convincere il giocatore ad accettare il nuovo accordo. «Trattative in corso per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus che ha offerto un contratto a breve termine come quello fatto in passato con Rabiot. Pronto uno stipendio di € 7 milioni all’anno più un bonus alla firma per cercare di convincere l’attaccante a rimanere alla Juve. Previsto un nuovo round di trattative questa settimana». Questa settimana è previsto un nuovo round di incontri tra la dirigenza e l’entourage del serbo per cercare di colmare la distanza economica e trovare la fumata bianca.

Mercato Milan, l’occasione a parametro zero

Nonostante l’apertura al rinnovo, il nome di Vlahovic resta cerchiato in rosso sul taccuino di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il Milan osserva con estremo interesse: se la trattativa con la Juve dovesse naufragare, i rossoneri sarebbero in pole position per tentare il colpaccio. «Il Milan è in pole position per assicurarsi Dusan Vlahović a parametro zero nell’estate 2026. Le ultime indiscrezioni indicano che i rossoneri sono molto avanti nei contatti con l’attaccante». Per Allegri, che ha già allenato Vlahovic a Torino, il serbo rappresenterebbe il centravanti ideale per completare un attacco che ha già visto l’innesto di Niclas Fullkrug.