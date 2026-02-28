Pellegatti sul calciomercato: «Allegri vuole esperienza e spirito di sacrificio dalla sessione estiva»

Pellegatti ha fatto sulle richiesti di mercato di Allegri in vista della prossima stagione. Questo il punto del giornalista di fede rossonera

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle strategie di mercato per il prossimo mercato estivo del Milan, sottolineando che, pur non essendo ancora in grado di fare nomi concreti, la filosofia dell’allenatore Massimiliano Allegri per gli innesti è già chiara.

LA FILOSOFIA DI ALLEGRI PER IL MERCATO – «Non so farvi già adesso dei nomi concreti per il prossimo mercato estivo, ma già capirne la filosofia è importante. Poi c’è da capire cosa si vorrà fare di Camarda, speriamo che riesca a recuperare per la metà di aprile. Mi dispiacerebbe che già venisse mollato un giocatore che è tutto da scoprire, ma in questo senso mi lascia tranquillo Massimiliano Allegri: se venderlo, speriamo di no, oppure tenerlo fino a gennaio, oppure di prestarlo ancora. Adesso ipotizzare sembra difficile».

I GIOCATORI CHE ALLEGRI CERCA – «Massimiliano Allegri cercherà giocatori esperti, bravi ma cercherà giocatori a livello caratteriale a livello Champions League. Cioè vuole giocatori applicati, che abbiano ben presente lo spirito di sacrificio, vuole lavorare su un capitale umano di livello».

I NUOVI INNESTI – «Abbiamo già detto che Massimiliano Allegri ha individuato un difensore centrale forte, giocatore di fascia, un centrocampista di livello e due attaccanti. Ci sarà da capire poi le situazioni che abbiamo in casa come Fullkrug, Nkunku».

