Calciomercato
Milinkovic-Savic nel mirino di Tare: il Milan sogna l’ex Lazio per il centrocampo! Cosa sta succedendo
Milinkovic-Savic è il grande sogno di Igli Tare per il centrocampo del Milan della prossima stagione: la situazione
Il mercato del Milan si accende con una suggestione che profuma di grande storia laziale. Secondo quanto riportato da Federico Masini su Tuttosport, il direttore sportivo Igli Tare ha un obiettivo dichiarato per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri: riportare in Italia Sergej Milinković-Savić.
Nonostante il “Sergente” sia legato all’Al-Hilal da un contratto faraonico (circa 20 milioni di euro annui) e da un recente rinnovo fino al 2028, il legame profondo con Tare — che lo scoprì e lo portò a Roma anni fa — tiene viva la speranza. Sebbene l’operazione resti ai limiti del proibitivo, il nome del serbo continua a orbitare con insistenza intorno ai colori rossoneri per la prossima stagione.
Non solo Sergej: Goretzka e la linea verde Karetsas
Il taccuino di Tare, però, non si ferma al sogno Milinković. Il Milan valuta profili di spessore internazionale e giovani talenti pronti all’esplosione:
- Leon Goretzka: L’esperto centrocampista del Bayern Monaco è considerato un obiettivo sensibile. La sua fisicità e il carisma europeo si sposerebbero alla perfezione con il centrocampo di Allegri, nonostante la folta concorrenza dei top club continentali.
- Konstantinos Karetsas: Sul fronte giovani, occhi puntati sul gioiellino del Genk. Il diciottenne greco ha già incantato con la sua nazionale (3 gol all’attivo) e rappresenta l’investimento ideale per chi, come il Milan, vuole coniugare presente e futuro.