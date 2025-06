Pavlovic pronta offerta per il Milan! Le cifre che sarebbero disposti ad offrire dall’Inghilterra

Oliver Glasner, l’allenatore del Crystal Palace, è determinato a rinforzare la sua difesa e, secondo quanto riportato da The Sun, proverà nuovamente ad ingaggiare Strahinja Pavlovic del Milan. Il difensore serbo è un obiettivo primario per il tecnico austriaco, che lo considera un’aggiunta ideale per la sua squadra, specialmente in vista di una possibile campagna europea nella prossima stagione.

Il Milan, dal canto suo, ha fissato un prezzo elevato per Pavlovic, valutandolo intorno ai 40 milioni di sterline. Questa cifra riflette non solo il valore del giocatore ma anche la sua importanza nei piani del club rossonero, che non ha intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi elementi chiave. Pavlovic, arrivato dal Red Bull Salisburgo, ha dimostrato di essere un difensore roccioso e affidabile, con ampi margini di crescita data la sua giovane età.

Tuttavia, il Crystal Palace non sembra intenzionato a pagare “cifre esorbitanti”, come sottolineato dal tabloid inglese. La politica del club londinese è quella di investire in modo oculato, cercando il giusto equilibrio tra qualità e costo. Per questo motivo, le “Eagles” potrebbero presentare un’offerta iniziale considerevolmente più bassa, stimata in circa 25 milioni di sterline. Questa differenza di valutazione potrebbe rendere la trattativa complessa e prolungata.

L’interesse del Crystal Palace per Pavlovic è anche legato alla situazione di Marc Guehi, capitano e difensore centrale del Palace, il cui contratto scade tra un anno e che è fortemente corteggiato da altri club. La potenziale partenza di Guehi renderebbe l’arrivo di un difensore centrale una priorità assoluta per Glasner, e Pavlovic è visto come il sostituto ideale. Il Milan, consapevole dell’interesse e della necessità del Palace, cercherà di massimizzare il profitto da un’eventuale cessione, ma il Crystal Palace non è disposto a sborsare cifre folli.