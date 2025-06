Spalletti lascia l’Italia! Notizia dell’ultima ora, dimissioni dietro l’angolo. Gli aggiornamenti

Spalletti è pronto a lasciare la carica di CT della Nazionale Italiana: il tecnico di Certaldo determinato a rassegnare le dimissioni

L’ombra di una profonda crisi si allunga minacciosa sulla panchina della Nazionale italiana. L’avventura di Luciano Spalletti, allenatore accostato anche al Milan in passato, alla guida degli Azzurri, iniziata con aspettative altissime e un rinnovato entusiasmo, sembra ora giunta a un punto di non ritorno, con l’ipotesi delle dimissioni che si fa sempre più concreta. La pesante e inequivocabile sconfitta per 3-0 subita contro la Norvegia non è stata solo un passo falso; è stata una vera e propria doccia fredda, un risultato che rischia di compromettere seriamente le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale, gettando l’Italia in una situazione estremamente precaria.

Il tonfo di Oslo ha evidenziato in modo lampante le fragilità di una squadra che, sotto la gestione Spalletti, non è ancora riuscita a trovare una sua precisa identità. L’iniziale ottimismo che aveva accompagnato l’arrivo del tecnico, forte dei successi ottenuti a livello di club, si è dissolto con una rapidità sorprendente, travolto da una serie di prestazioni deludenti e dalla manifesta incapacità di imprimere un gioco riconoscibile e incisivo. I tifosi e gli addetti ai lavori si interrogano sulla direzione intrapresa, e la sensazione di smarrimento è palpabile. La squadra è apparsa non solo priva di idee tattiche, ma anche di quella verve e determinazione che hanno sempre contraddistinto le Nazionali italiane nei momenti cruciali.

Il futuro immediato degli Azzurri si gioca ora nella decisiva sfida contro la Moldavia. Quella che avrebbe dovuto essere una partita di routine, o al massimo un’opportunità per consolidare la posizione in classifica, si è trasformata in un vero e proprio spareggio per la sopravvivenza sportiva e per la permanenza di Luciano Spalletti. Alla vigilia di questo incontro, cruciale per le sorti della qualificazione, la sensazione all’interno dell’ambiente è che il commissario tecnico sia ormai pronto a farsi da parte, indipendentemente dall’esito del match. La pressione è immensa, e il peso delle recenti contro-prestazioni sembra aver logorato irrimediabilmente il rapporto tra il tecnico e l’ambiente.

Come autorevolmente riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato e dinamiche calcistiche, la situazione potrebbe subire una repentina accelerazione già nelle prossime ore. Le sue informazioni suggeriscono che il quadro è in rapida evoluzione e che presto si farà maggiore chiarezza sul destino di Spalletti e della Nazionale. Un nuovo cambio in panchina, l’ennesimo in pochi anni, appare dunque come uno scenario non solo plausibile, ma quasi inevitabile, a testimonianza di un periodo di grande instabilità per il calcio italiano a livello di rappresentativa maggiore. La strada verso il Mondiale, già in salita, potrebbe dover affrontare un’ulteriore, inattesa, curva a gomito.