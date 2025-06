Spalletti, confermato il vertice con Gravina: clamoroso scenario all’orizzonte, sta per succedere questa cosa

Spalletti, confermato il vertice con Gravina per martedì: addio concreto ipotesi possibile, cosa può succedere. I dettagli

La giornata di martedì si preannuncia cruciale per il futuro della Nazionale italiana di calcio. Un attesissimo faccia a faccia tra il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il Commissario Tecnico Luciano Spalletti, è stato fissato e si terrà con la posizione di quest’ultimo che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe a forte rischio. L’aria che si respira attorno a Coverciano è densa di tensione e il confronto sarà determinante per capire se il matrimonio tra Spalletti e gli Azzurri, iniziato con grandi aspettative, sia destinato a proseguire o a concludersi prematuramente.

Le voci su un possibile addio del CT si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane, alimentate da una serie di fattori che vanno oltre i meri risultati sportivi. Nonostante il successo agli Europei e un percorso di qualificazione non privo di ostacoli ma comunque superato, sembrano esserci delle divergenze di vedute con la Federazione, oltre a una percezione di un clima non ottimale all’interno dello spogliatoio. La sensazione è che si sia creata una crepa, non facile da sanare, tra il tecnico e l’ambiente federale, rendendo necessaria una chiarificazione che non potrà più essere rimandata.

A corroborare le voci che circolano, e ad aggiungere ulteriore peso alla situazione, è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Matteo Moretto. Le sue analisi, sempre puntuali e basate su fonti affidabili, non lasciano spazio a molti dubbi: la posizione di Spalletti è oggettivamente sotto esame e il vertice di martedì sarà il momento della verità. Gravina, dal canto suo, si trova di fronte a una decisione delicata. L’Italia, fresca della vittoria europea, ha bisogno di stabilità e di una guida salda per affrontare le prossime sfide, in primis i Mondiali. Un cambio in panchina a ridosso di impegni così importanti sarebbe un segnale forte, ma potrebbe essere ritenuto necessario per rilanciare un progetto che, in questo momento, sembra aver perso parte della sua spinta iniziale.

In questo contesto di incertezza, riemerge un interessante retroscena che riguarda proprio Luciano Spalletti e il suo passato. Correva l’anno 2019, e l’ex allenatore di Roma e Inter si trovò a un passo da una nuova avventura in Serie A, questa volta sulla panchina del Milan. Le trattative erano a uno stadio avanzato, e Spalletti sembrava il profilo ideale per rilanciare i rossoneri dopo un periodo di difficoltà. L’accordo, tuttavia, non si concretizzò, e alla fine il Milan optò per Stefano Pioli, una scelta che si sarebbe rivelata vincente portando allo Scudetto. Questo episodio del 2019, pur non direttamente collegato alla situazione attuale in Nazionale, sottolinea come Spalletti sia sempre stato un nome di primo piano nel panorama calcistico italiano, un tecnico con una chiara visione di gioco e un approccio diretto, qualità che lo hanno reso appetibile per diversi club importanti nel corso della sua carriera.

Tornando all’oggi, l’incontro di martedì sarà quindi un bivio fondamentale. Le opzioni sul tavolo sono diverse: si potrebbe arrivare a una riconferma, magari con un chiarimento e un rilancio del progetto; oppure, più verosimilmente, si potrebbe giungere a una separazione consensuale, che aprirebbe le porte a un nuovo ciclo per la Nazionale. Indipendentemente dall’esito, l’Italia calcistica si appresta a vivere ore decisive, con gli occhi di tutti puntati sul confronto tra Gravina e Spalletti.