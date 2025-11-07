Connect with us

News

Parma Milan, scatta l'ora di Loftus-Cheek? Cosa filtra sul ballottaggio a centrocampo con Ricci

News

Infortunio Gimenez, svelati i possibili tempi di recupero: l'attaccante del Milan ha messo nel mirino questa partita

News

Parma Milan, Allegri ha già deciso se utilizzare o meno Tomori: l'inglese sarà titolare?

News

Parma Milan, ballottaggio non ancora sciolto da Massimiliano Allegri: questi due giocatori si giocano una maglia da titolare

News

Parma Milan, Allegri ha già scelto la coppia d'attacco: la mossa in vista della trasferta di domani sera

News

Parma Milan, scatta l’ora di Loftus-Cheek? Cosa filtra sul ballottaggio a centrocampo con Ricci

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Loftus-Cheek

Parma Milan, scatta l’ora di Loftus-Cheek? Cosa filtra sul ballottaggio a centrocampo con Ricci. Le ultimissime notizie

Il Milan si prepara alla trasferta di Parma in programma domani sera, Sabato 8 novembre, per l’undicesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ha quasi definito la formazione, cercando la quadratura migliore per superare l’ostacolo Parma e onorare le aspettative del direttore sportivo Igli Tare. Il tecnico è concentrato sull’ottenere i tre punti fondamentali prima della pausa per le Nazionali.

L’attacco non riserva sorprese: sarà ancora affidato alla coppia Rafael Leao e Christopher Nkunku, supportati dal rientro in panchina di Christian Pulisic, finalmente recuperato dall’infortunio in Nazionale.

Le incertezze maggiori riguardano il centrocampo, dove l’ultima maglia da titolare è in discussione. Nel 3-5-2 di Allegri, sono certi del posto il regista Luka Modric e il muscolare Youssouf Fofana. Resta da assegnare la terza maglia da interno, contesa da Ruben Loftus-Cheek e Samuele Ricci. L’inglese spera di tornare titolare per mettere al servizio della squadra i suoi inserimenti e la sua potenza fisica, un fattore che può essere determinante contro una squadra aggressiva come il Parma. A fargli spazio potrebbe essere proprio Samuele Ricci, che negli ultimi impegni ha garantito maggiore equilibrio tattico e copertura difensiva, caratteristiche molto apprezzate da Allegri.

Per quanto riguarda il resto della formazione rossonera, in difesa è confermato il rientro di Fikayo Tomori dal primo minuto al posto di Koni De Winter. L’inglese darà solidità al reparto con Gabbia e Pavlovic. Infine, sulle fasce resiste il ballottaggio tra Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi. La decisione finale di Allegri sul centrocampo e sull’esterno sinistro sarà decisiva per la strategia del Milan in campo. L’obiettivo è un solo risultato: la vittoria.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.