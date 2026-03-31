Mercato Milan, Kostic arriva in rossonero: i suoi numeri con il Partizan Belgrado. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan guarda al futuro e blinda uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, è virtualmente un calciatore della compagine meneghina. Dopo un lungo corteggiamento iniziato durante il mercato di riparazione, il Diavolo ha finalmente trovato l’accordo definitivo con il Partizan Belgrado, portando a termine un’operazione strategica per rinforzare il reparto avanzato.

Le cifre dell’affare e il blitz a Milano

Il giovane talento è già arrivato a Milano per sostenere le visite mediche di rito, passo propedeutico alla firma che verrà ufficializzata con l’apertura della sessione estiva. Secondo le indiscrezioni raccolte dagli addetti ai lavori, l’operazione condotta dal DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese con un fiuto sopraffino per i giovani dei Balcani, si è chiusa sulla base di 3.5 milioni di euro fissi più 4.5 milioni di bonus. Al Partizan resterà inoltre una percentuale sulla futura rivendita, a testimonianza del valore potenziale di Kostic.

Identikit di Andrej Kostic: il predestinato montenegrino

A soli 19 anni, Andrej Kostic, punta centrale moderna dotata di un fisico imponente e un’ottima tecnica individuale, ha già dimostrato di poter fare la differenza in contesti competitivi. In questa stagione ha trascinato il club serbo con numeri da capogiro: 34 presenze, 11 gol e un assist tra campionato e coppe.

Il suo inserimento nel progetto tecnico sarà curato da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese plurititolato che sta guidando i rossoneri con la consueta solidità tattica. L’idea della dirigenza è quella di integrare gradualmente il ragazzo, sfruttando anche il supporto di Milan Futuro per permettergli una crescita costante senza eccessive pressioni.

La strategia del club rossonero

L’arrivo di Kostic conferma la linea verde intrapresa dalla società. Mentre la squadra lotta per gli obiettivi stagionali sul campo, dietro la scrivania il DS Igli Tare continua a tessere trame per anticipare la concorrenza internazionale. I tifosi rossoneri possono sorridere: il Diavolo si è assicurato una delle speranze più rosee del calcio balcanico, un elemento che, sotto la guida di un maestro della gestione come Allegri, potrebbe diventare presto un pilastro della formazione titolare. Il mercato estivo non è ancora iniziato, ma il Milan ha già piazzato la sua prima, pesantissima, bandierina.