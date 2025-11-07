Connect with us

Parma Milan, Allegri ha già scelto la coppia d’attacco: la mossa in vista della trasferta di domani sera. Le ultimissime notizie

Il Milan si prepara alla sfida del Tardini. Domani sera, Sabato 8 novembre, i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno il Parma nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di confermare il primato in classifica prima della sosta per le Nazionali. Una vittoria sui Crociati, attualmente in difficoltà, è considerata fondamentale dal direttore sportivo Igli Tare per proseguire con slancio il cammino in campionato.

Per l’occasione, Allegri sembra orientato a confermare la stessa coppia d’attacco schierata contro la Roma nell’ultimo turno di campionato. Dunque, spazio ancora a Rafael Leao e Christopher Nkunku, che si muoveranno con grande libertà nel 3-5-2 adottato dal tecnico livornese.

La notizia più confortante per lo staff tecnico riguarda il recupero di Christian Pulisic. L’esterno statunitense, fermo da metà ottobre per il problema muscolare rimediato in Nazionale, tornerà finalmente a disposizione e siederà in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Non sarà invece della partita Santiago Gimenez, che ha deciso di fermarsi per risolvere definitivamente il persistente problema alla caviglia che lo tormenta da mesi, come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport. La sua assenza prolunga l’emergenza nel reparto offensivo, benché Allegri possa contare sull’esperienza di Divock Origi, il cui contratto prevede un ingaggio di quattro milioni di euro netti per tre anni e mezzo.

Per quanto riguarda il resto della formazione, in difesa è pronto a riprendersi il posto da titolare Fikayo Tomori che, smaltito il fastidio al ginocchio, affiancherà Gabbia e Pavlovic al centro della linea a tre, prendendo il posto di Koni De Winter. Sulla fascia sinistra, c’è un serrato ballottaggio tra il giovane Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan, con il primo leggermente favorito. A centrocampo, invece, si profila una staffetta: Ruben Loftus-Cheek spinge per una maglia dal primo minuto e potrebbe rilevare Samuele Ricci al fianco di Fofana e Modric, garantendo maggiore fisicità e inserimenti in zona gol. La concentrazione è massima, perché come ribadito da Allegri, ogni partita nasconde insidie.

