Parma Milan, Allegri ha due dubbi in vista della sfida di domani sera al Tardini: rifinitura decisiva a Milanello

Parma Milan, Massimiliano Allegri deve sciogliere due dubbi in vista della sfida del Tardini: Estupinan e Loftus-Cheek sperano

Il Milan si prepara per la trasferta contro il Parma, una partita in cui le scelte di Massimiliano Allegri saranno dettate principalmente dalla necessità di affrontare la fisicità degli avversari. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, a centrocampo si prospetta una mossa chiave.

Parma Milan, Loftus-Cheek per contrastare il centrocampo ducale

A centrocampo, l’inglese Ruben Loftus-Cheek spera concretamente in una maglia da titolare. La sua candidatura è forte e il suo inserimento sarebbe una risposta diretta all’intensità del Parma.

A lasciargli il posto in mediana, a meno di sorprese, potrebbe essere Ricci. La scelta di Allegri, infatti, sarebbe «dettata dalla fisicità del Parma», dove la potenza e la capacità di break-in di Loftus-Cheek saranno fondamentali per vincere i duelli in mezzo al campo e garantire la superiorità a livello atletico.

Dubbio sulla fascia sinistra: Bartesaghi o Estupinan?

Sulla fascia sinistra, il tecnico rossonero ha un altro importante ballottaggio da sciogliere in vista del match del Tardini.

La scelta è tra Bartesaghi e Estupinan. Il cileno, in particolare, «vorrebbe giocare dal 1’ dopo l’infortunio», desideroso di ritrovare ritmo partita e di mettere minuti importanti nelle gambe. Bartesaghi, invece, rappresenta la soluzione più difensiva e di equilibrio. Allegri valuterà fino all’ultimo chi tra i due è il più pronto per affrontare il Parma, tenendo in considerazione la necessità di non rischiare nulla in vista del derby post-sosta.