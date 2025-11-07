Pulisic, piano di rientro concordato! In panchina a Parma con l'Inter nel mirino. E su Rabiot e Jashari...

Pulisic, l’americano è pienamente recuperato e sarà in panchina domani sera contro il Parma: nel mirino dell’americano c’è il derby

Dopo settimane in emergenza, Max Allegri sta piano piano recuperando tutti gli infortunati. L’obiettivo primario resta il derby contro l’Inter, in programma il prossimo 23 novembre, gara per la quale puntano entrambi a tornare a disposizione Adrien Rabiot e Santiago Gimenez.

Pulisic torna in campo e salta gli USA

La notizia più confortante riguarda Christian Pulisic. Dopo circa tre settimane ai box per il problema muscolare rimediato in Nazionale a metà ottobre, l’americano tornerà a disposizione domani sera a Parma, partendo inizialmente dalla panchina.

La Gazzetta dello Sport conferma che l’americano si sta allenando in gruppo da mercoledì e che al Tardini «giocherà con ogni probabilità uno spezzone di secondo tempo» per recuperare il ritmo partita.

Nelle scorse ore, è arrivata poi una «bella notizia»: Pulisic non è stato convocato dagli Stati Uniti. Il numero 11 milanista avrà così la possibilità di lavorare a Milanello durante la sosta per essere «al top alla ripresa del campionato» in vista del derby contro l’Inter.

Rabiot e Jashari: il ritorno imminente

Anche Rabiot non è stato convocato dalla Francia e potrà allenarsi con tranquillità a Carnago per recuperare definitivamente dal problema al soleo. L’obiettivo del centrocampista è essere subito titolare nella stracittadina milanese.

Infine, Ardon Jashari spera in uno spezzone di gara contro il Parma. Lo svizzero, rientrato dopo la frattura composta del perone destro, è rimasto in panchina con la Roma e domani al Tardini potrebbe tornare in campo.