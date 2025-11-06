Pulisic, è ufficiale: gli USA non convocano l’attaccante, l’ex Chelsea rimarrà a Milanello durante la sosta per le nazionali

Pulisic, arriva l’ufficialità: gli USA di Pochettino non convocano l’ex Chelsea che rimarrà a Milanello durante la sosta

Come ampiamente previsto da Milannews24, sebbene abbia recuperato dall’infortunio, Christian Pulisic non figura nell’elenco dei convocati degli Stati Uniti per le prossime due amichevoli della nazionale americana.

La decisione, sebbene non sia stata ufficialmente commentata dal CT Mauricio Pochettino, è chiaramente strategica. Nonostante il numero 11 rossonero sia tornato ad allenarsi in gruppo in vista della gara contro il Parma, lo staff tecnico e medico del Milan e della Nazionale hanno optato per la massima cautela.

Stop Dagli USA Per La Piena Forma

Dopo la trasferta di sabato contro il Parma, dove Pulisic dovrebbe fare il suo rientro in campo, seppur con minutaggio limitato, il talentuoso attaccante resterà a Milanello. Questo periodo di sosta sarà cruciale per Pulisic per «ritrovare la forma migliore» in vista degli impegni post pausa.

Il rientro graduale è fondamentale per prevenire ricadute e per permettere a Pulisic di smaltire completamente il recente infortunio. La sua presenza è considerata vitale per Massimiliano Allegri, soprattutto in un momento in cui l’attacco rossonero sta cercando nuove certezze e soluzioni tattiche.

La sua permanenza al centro sportivo di Carnago garantirà un lavoro personalizzato e intensivo, essenziale per essere al top della condizione in vista del rientro in campionato, dove il Milan ha l’obiettivo primario di «rimanere attaccato alla parte anteriore del treno» della classifica.