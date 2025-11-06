Pulisic, recupero ultimato: cosa filtra in vista del Parma? Prossimi giorni decisivi, Allegri è tentato da… Ultimissime

Pulisic, l’attaccante americano è pienamente recuperato: Allegri deciderà se impiegarlo dal primo minuto o per uno spezzone di partita

Ottime notizie in casa Milan in vista della prossima sfida di campionato. L’esterno d’attacco Christian Pulisic ha completato il suo percorso di recupero dall’infortunio muscolare e questa mattina «si è allenato con la squadra».

Il rientro in gruppo è il segnale definitivo del pieno recupero dello statunitense. Come riportato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, la sua disponibilità per la gara di sabato sera a Parma è ormai certa: Pulisic «ci sarà, pronto per giocare – se non dall’inizio – almeno una ventina di minuti».

La cautela di Allegri e la decisione finale

Nonostante la voglia del giocatore di tornare in campo da titolare, lo staff tecnico adotterà un approccio cauto per non rischiare ricadute. Il tecnico Massimiliano Allegri prenderà la decisione finale sull’entità del suo impiego «in base alle risposte delle prossime 72 ore e alle esigenze di partita».

Pulisic è stato uno dei migliori del Milan in questo inizio di stagione, un fattore che rende il suo rientro fondamentale, specialmente alla luce dell’assenza forzata di Santiago Gimenez. Avere Pulisic anche solo per uno spezzone di gara offre ad Allegri un’opzione preziosa e di alta qualità, capace di spaccare la partita nel secondo tempo. Il suo obiettivo, in vista della sosta nazionali che non lo vedrà impegnato, è ritrovare subito il ritmo gara.