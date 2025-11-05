MN24 – Pulisic torna in gruppo! Ottime notizie da Milanello: recupero completato, l’americano sarà a disposizione contro il Parma

Pulisic, svolta a Milanello: l’attaccante americano è finalmente tornato in gruppo e sarà a disposizione per la gara contro il Parma

Arrivano ottime notizie direttamente da Milanello, un segnale di grande fiducia per Massimiliano Allegri in vista del prossimo impegno di campionato. Il Milan, dopo la seduta di scarico di ieri, ha iniziato a preparare la prossima gara contro il Parma, in programma sabato sera alle 20.45.

Il protagonista della giornata è senza dubbio Christian Pulisic. L’esterno statunitense, assente nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in Nazionale durante la sosta di ottobre, ha compiuto il passo decisivo verso il recupero.

Pulisic, luce verde per la trasferta di Parma

Pulisic è infatti tornato a lavorare in gruppo con i compagni ed è quindi recuperato per la trasferta in casa dei gialloblu. La sua presenza è fondamentale per Allegri, che riacquista un elemento chiave in attacco, in grado di cambiare l’inerzia della partita con le sue giocate e la sua prolificità (6 gol e 2 assist finora in stagione).

Come riporta Milannews24, il rientro di Pulisic è un fattore cruciale, soprattutto considerando l’assenza per infortunio di Santiago Gimenez. Con il recupero dell’americano, il Milan può contare nuovamente su uno dei suoi attaccanti più in forma, aumentando il livello qualitativo e la variabilità delle soluzioni offensive contro il Parma. L’obiettivo ora è ritrovare immediatamente la titolarità, sperando di mettere subito a segno gol e assist.