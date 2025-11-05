Pulisic non convocato dagli Usa! Pochettino sorprende tutti: ecco il motivo. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Un’assenza che fa rumore e solleva interrogativi tra i tifosi del Diavolo e della nazionale a stelle e strisce. Christian Pulisic, il talentuoso attaccante esterno statunitense, acquistato in estate per dare nuova linfa all’attacco rossonero, non è stato convocato dall’attuale selezione degli Stati Uniti per le prossime sfide internazionali. Una decisione che, sebbene non sia dovuta a infortuni noti, sembra rientrare in una precisa strategia concordata con la società.

🇺🇸 Il riposo forzato della “stella e strisce”

L’esclusione di Pulisic, l’ala rapida e tecnica che sta entusiasmando i tifosi milanisti con le sue accelerazioni e i suoi gol, è stata una sorpresa relativa. Se da un lato l’atleta è un punto fermo della sua nazionale, dall’altro la sua presenza costante in campo da inizio stagione aveva sollevato dubbi sulla sua tenuta fisica. Questa pausa, dunque, è vista dal club come un’opportunità preziosa per un recupero ottimale in vista del fitto calendario che attende i rossoneri.

💼 La Rivoluzione Allegri-Tare: La Gestione della Rosa

La gestione del riposo dei calciatori chiave rientra nella nuova filosofia imposta al club dal tandem formato dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare (ex dirigente con una profonda conoscenza del calcio italiano), e dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri (il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e la gestione tattica).

La scelta di dare il via libera al riposo di Pulisic non è casuale. Allegri, il cui obiettivo è riportare il Milan ai verticidella classifica con una rosa sempre al top della forma, vede nelle pause internazionali un’occasione irripetibile. Il DS Tare, figura centrale nella pianificazione del futuro a medio e lungo termine del Diavolo, sta lavorando in sintonia con il tecnico per assicurare che ogni giocatore, specialmente quelli più spremuti, possa godere di un periodo di ricarica fisico e mentale.

La Sorpresa di Pochettino al centro dei riflettori

Sebbene la mossa di Pochettino non sia direttamente collegata al Milan, essa sottolinea l’importanza che gli allenatori di alto profilo attribuiscono alla gestione strategica delle risorse umane. Una lezione che anche i rossoneri di Allegri sembrano aver fatto propria, puntando sulla freschezza atletica di Pulisicper le sfide future.

Il Milan è pronto a raccogliere i frutti di questa scelta oculata, sperando di vedere un Christian Pulisic ancora più determinante al suo ritorno in campo.