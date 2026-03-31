Il Milan punta il “nuovo Zhegrova”: occhi rossoneri su un giovane talento del PSV. i dettagli

Il Milan punta sul “nuovo Zhegrova”, Marco Palma, intervistato a Tmw Radio, svela il nuovo obiettivo dei rossoneri

Il calciomercato del Milan non dorme mai e i radar degli scout rossoneri sembrano essersi posati con decisione su uno dei profili più interessanti del panorama europeo: Esmir Bajraktarević. Intervenuto ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio, l’osservatore Marco Palma ha tracciato l’identikit di questo esterno d’attacco classe 2005, attualmente in forza al PSV Eindhoven, paragonandolo per caratteristiche tecniche a Edon Zhegrova della Juventus.

Nato negli Stati Uniti ma con passaporto bosniaco, Bajraktarević ha compiuto una scelta di cuore vestendo la maglia della nazionale maggiore della Bosnia, di cui è già diventato un pilastro nonostante la giovanissima età. Cresciuto nei New England Revolution, il talento mancino è approdato in Europa nel gennaio 2025, quando il club olandese lo ha prelevato per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Il suo impatto con il calcio europeo è stato fulmineo: «Ha avuto un ottimo impatto facendo benissimo in campionato ed esordendo anche in Champions», ha sottolineato Palma.

Milan, dribbling e imprevedibilità: le doti che hanno stregato il club di via Aldo Rossi

Le caratteristiche tecniche del giovane esterno lo rendono un profilo ideale per il gioco moderno. Dotato di una «grandissima tecnica di base», Bajraktarević fa del dribbling e della capacità di creare superiorità numerica le sue armi principali.

La sua capacità di saltare l’uomo e la sua imprevedibilità lo hanno reso un osservato speciale per i vertici del Milan, sempre alla ricerca di giovani di prospettiva capaci di integrarsi nei meccanismi tattici di Massimiliano Allegri. Resta da capire se il club rossonero deciderà di affondare il colpo già nella prossima finestra di mercato, considerando la crescita esponenziale del valore del ragazzo dopo le ottime prestazioni in Eredivisie.