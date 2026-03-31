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Calciomercato Milan, ipotesi Zaniolo! Torna di moda l’interesse su di lui di Allegri che lo aveva cercato alla Juve
Calciomercato Milan, torna di moda un vecchio pallino di Allegri ai tempi della Juve: Zaniolo può essere il nuovo nome per i rossoneri. Le ultime
Il Milan continua a muoversi in vista del prossimo calciomercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera spunta quello di Nicolò Zaniolo, trequartista italiano tornato protagonista in questa stagione.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di via Aldo Rossi e Massimiliano Allegri stanno seguendo con attenzione il percorso di crescita del classe 1999, che sembra aver ritrovato continuità e condizione dopo un periodo complicato.
Un vecchio pallino di Allegri
Il profilo di Zaniolo non è nuovo per Allegri. Già nel 2022, ai tempi della Juventus, il tecnico livornese aveva indicato il fantasista come possibile rinforzo per la squadra bianconera. Un interesse mai concretizzato, ma che oggi potrebbe tornare d’attualità in casa Milan.
La sua capacità di giocare tra le linee, unita alla fisicità e alla qualità tecnica, lo rendono un profilo interessante per completare il reparto offensivo rossonero, alla ricerca di soluzioni più incisive e imprevedibili.
Milan attento al mercato offensivo
Il nome di Zaniolo si inserisce in un contesto più ampio, con il Milan che sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco. La dirigenza è alla ricerca di giocatori in grado di aumentare il peso offensivo della squadra, soprattutto in vista della prossima stagione.
Molto dipenderà anche dalle scelte tecniche e dalle eventuali uscite, ma il ritorno di fiamma per Zaniolo conferma la volontà del club di puntare su profili già pronti per la Serie A.
Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse potrà trasformarsi in una trattativa concreta o resterà solo un’idea di mercato.
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