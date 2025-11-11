Calciomercato Milan, importante indiscrezione dalla Spagna: Tare pronto a beffare l’Udinese per Zaniolo. Ecco come

Calciomercato Milan, arriva l’importante indiscrezione dalla Spagna: Tare pronto a chiudere per Zaniolo a giugno se l’Udinese non dovesse riscattarlo

Nicolò Zaniolo sta vivendo una nuova giovinezza grazie all’ambiente di Udine. Il classe ’99, tornato a esprimersi su livelli d’eccellenza, ha inaugurato la stagione con numeri impressionanti: 4 reti e 1 assist in 10 apparizioni. Le sue performance hanno confermato che Zaniolo è tornato a dedicarsi pienamente al gioco del calcio.

Questa rapida risalita ha immediatamente riacceso l’interesse del calciomercato Milan, in particolare dopo le clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Il portale ‘Fichajes.net’ sostiene che l’ex talento della Roma sia finito nel mirino di una delle principali squadre italiane.

Calciomercato Milan pronto a muoversi: la proposta economica

Il club in questione è il Milan. Secondo la fonte spagnola, la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di presentare una proposta economica al Galatasaray – detentore del cartellino – che oscillerebbe tra i 10 e i 12 milioni di euro. Questa mossa avverrebbe a meno che l’Udinese non decida di esercitare il proprio diritto di riscatto.

La scelta del giocatore: solo Serie A

Il club friulano vanta infatti due distinte clausole: una che fissa l’acquisto definitivo a 10 milioni, e un’altra opzione a 5 milioni che garantirebbe ai turchi una percentuale del 50% su una futura cessione.

La priorità di Zaniolo è chiara: desidera rimanere in Serie A. L’avventura al Galatasaray, con contratto fino al 2027, è considerata conclusa. Di conseguenza, o l’Udinese finalizza l’acquisto, oppure, come suggerito da ‘Fichajes.net’, il talentuoso attaccante potrebbe trasferirsi direttamente al Milan, realizzando un colpo di mercato inaspettato.