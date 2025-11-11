Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione! Tare tenta il colpo a sorpresa, offerta già pronta. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, spunta una clamorosa indiscrezione: Tare pensa a Zaniolo, già pronta l’offerta al Galatasaray per beffare l’Udinese

L’aria di Udine sta rigenerando completamente Nicolò Zaniolo. In maglia bianconera, il classe ’99 ha vissuto un inizio di stagione estremamente importante, con un bilancio di 4 gol e 1 assist in 10 partite disputate. Zaniolo è tornato a fare quello che gli riesce meglio, ovvero giocare a calcio ad alti livelli.

Il suo prepotente rilancio ha inevitabilmente riattivato le dinamiche del calciomercato Milan, specialmente a seguito delle voci inaspettate giunte dalla Spagna. Secondo il portale iberico ‘Fichajes.net’, l’ex Roma sarebbe finito nel mirino di una delle big italiane.

Calciomercato Milan all’assalto: la cifra sul piatto

Il club in questione è il Milan. Per la fonte spagnola, la dirigenza rossonera «prevede di presentare un’offerta compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro».

Questa offerta sarebbe indirizzata direttamente al Galatasaray, la squadra turca ancora proprietaria del cartellino del giocatore, a meno che l’Udinese non decida di esercitare il suo diritto di riscatto.

Il futuro è in Italia: Udinese o Milan

Il club friulano, infatti, detiene un’opzione d’acquisto fissata a 10 milioni di euro e, in alternativa, una seconda opzione a 5 milioni che garantirebbe ai turchi il 50% sulla futura rivendita.

La volontà di Zaniolo è chiara: vuole restare in Italia. L’esperienza al Galatasaray, con cui ha un contratto in scadenza nel 2027, è considerata del tutto chiusa. Per cui, o l’Udinese decide di acquistarlo a titolo definitivo, oppure, secondo la medesima fonte, il talentuoso attaccante potrebbe traslocare direttamente al Milan, concretizzando un clamoroso trasferimento.