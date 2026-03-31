Calciomercato Milan, Cambiaso nuovo nome! Piace ad Allegri: ecco perché accetterebbe i rossoneri

Calciomercato Milan, Cambiaso nuovo nome per la fascia! Ipotesi per l’esterno bianconero che piace molto ad Allegri. Operazione plausibile se…

Il Milan inizia a muoversi in vista del prossimo calciomercato estivo e tra i nomi monitorati torna con forza quello di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus capace di giocare su entrambe le fasce.

Secondo quanto riportato da Marco Ramiccia su X, per Milan Vibes, il giocatore è molto apprezzato da Massimiliano Allegri, che lo aveva già individuato come primo nome per il dopo Theo Hernandez. Il tecnico rossonero avrebbe anche avuto contatti recenti con il calciatore, segnale di un interesse concreto.

Ipotesi legata alla Champions

La possibile trattativa dipenderebbe però da diversi fattori, in primis il piazzamento della Juventus. In caso di mancata qualificazione alla Champions League, il club bianconero potrebbe essere costretto a sacrificare alcuni elementi sul mercato, tra cui proprio Cambiaso.

In questo scenario, il Milan sarebbe pronto a valutare l’opportunità, considerandolo un profilo ideale per rinforzare le corsie esterne grazie alla sua duttilità e alla conoscenza del campionato italiano.

Strategia sulle fasce

La dirigenza rossonera sta riflettendo sulle soluzioni per le fasce, anche alla luce delle crescite di giovani come Atekhame e Davide Bartesaghi, sempre più presenti nelle rotazioni. Allo stesso tempo, pesa la valutazione non del tutto positiva su Pervis Estupinan, inizialmente individuato come possibile sostituto di Theo Hernandez.

In questo contesto, Cambiaso rappresenterebbe una soluzione affidabile e pronta, capace di garantire qualità sia a destra che a sinistra.

Il nome resta dunque da seguire con attenzione nelle prossime settimane, in attesa di capire come evolverà la situazione della Juventus e quali saranno le scelte definitive del Milan per rinforzare la rosa.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora