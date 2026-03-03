Gabbia rassicura tutti dopo l’operazione odierna: il messaggio social – FOTO

Gabbia, difensore del Milan, ha rassicurato tutti sui propri profili social dopo l’intervento odierno per eliminare una fastidiosa ernia inguinale

Dopo l’improvviso intervento a Londra per risolvere il problema di ernia inguinale, Matteo Gabbia ha voluto rompere il silenzio affidando ai social un messaggio di speranza. Il difensore rossonero ha confermato che l’operazione alla Mayo Clinic è perfettamente riuscita, postando una foto che lo ritrae sorridente e motivato: «Tutto bene, non vedo l’ora di tornare a lottare con voi!».

Nonostante il forfait forzato per il Derby dell’8 marzo, il numero 46 ha voluto tranquillizzare l’ambiente di Milanello e i tifosi, promettendo un impegno totale nella fisioterapia che inizierà già domani in Italia. Un’iniezione di ottimismo fondamentale per la squadra di Allegri, che dovrà fare a meno del suo pilastro per circa un mese.

PAROLE – «L’operazione è andata molto bene !!! Volevo ringraziare tutte le persone a me care che mi sono vicine in questo periodo, in prismi mia moglie che è sempre accanto a me, GRAZIE di tutto il vostro supporto. Mi dispiace non poter essere in campo ad aiutare la squadra in questo momento così importante, ma sarò il primo tifoso. Un grazie speciale alla società e a tutto lo staff medico per il lavoro incredibile e la professionalità con cui hanno risolto il problema nel migliore dei modi. In particolare ci tenevo a ringraziare Dottor. Mazzoni. Grazie perché in questi due giorni sei stato un secondo Papà e questa cosa non la posso dimenticare. Ti voglio tanto bene. Adesso testa al recupero. Ci vediamo presto!!! FORZA MILAN SEMPRE».