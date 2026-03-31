Vlahovic ha già firmato? C’è l’annuncio: “Si sono spinti troppo oltre”

Dusan Vlahovic continua ad essere al centro delle voci di mercato anche in orbita Milan: la certezza sulla firma dell’attaccante serbo

C’è sempre Dusan Vlahovic nei pensieri del Milan. O meglio, il nome del serbo torna con una certa costanza nelle notizie che riguardano il futuro rossonero.

Dopo qualche settimana di relativa calma, con l’attaccante che sembrava destinato a rinnovare il contratto con la Juventus, ecco che si è riaccesa la pista che lo porterebbe alla corte di Allegri. Una novità dovuta al fatto che l’accordo per il prolungamento con i bianconeri tarda ancora ad arrivare: questione di soldi e durata, si racconta, con i 7 milioni di euro di ingaggio (qualcosina in meno) che sarebbero una riduzione consistente dell’attuale stipendio.

Ecco perché il Milan sarebbe tornato a muoversi su Vlahovic con Tare che avrebbe riaperto i contatti con l’entourage del calciatore: ma quale sarà il destino del serbo? Rinnoverà con la Juventus o lascerà Torino per trasferirsi a Milano? Domande a cui prova a rispondere un giornalista che conosce molto da vicino le vicende di casa Milan e che ha un’opinione molto chiara sulla trattativa: Carlo Pellegatti.

Milan-Vlahovic, Pellegatti spegne i sogni

Per Carlo Pellegatti l’idea Vlahovic per il Milan non ha ragione di esistere, almeno andando a considerare l’aspetto economico della trattativa.

Vlahovic-Milan: niente di fatto (Instagram Dusan Vlahovic) – Milannews24.com

Negli ultimi giorni si è anche parlato di un possibile contratto già firmato con i rossoneri da parte del serbo, ma nulla di tutto questo trova conferma nelle parole del giornalista. Parlando dal suo canale Youtube, Pellegatti racconta così la vicenda Vlahovic: “Ho cercato di capire la verità, ci sono tante voci su un Milan che ci sta provando e un Vlahovic che avrebbe già firmato: mi sembrano corse di chi si è spinto troppo oltre”.

Secondo Pellegatti allora “Vlahovic è un’operazione fuori portata per il Milan” e spiega nel dettaglio i motivi dietro questa affermazione. “La Juventus fa fatica a trovare un accordo a 7 milioni all’anno, che è già una cifra molto alta per il Milan, poi c’è la commissione che parrebbe essere intorno ai 14 milioni, in più ci sarebbe un bonus da dare alla firma”. A conti fatti si tratterebbe di un’operazione da 40-50 milioni, cifra probabilmente ritenuta eccessiva per un calciatore in scadenza di contratto a giugno.

Niente rossonero per Vlahovic, dunque, almeno a sentire la convinzione di Pellegatti. Ma per la risposta definitiva basta aspettare qualche settimana: la decisione del serbo è attesa a brevissimo e potrebbe anche sorprendere tutti.