Paratici, il Milan nei piani di mercato Juve: la rivoluzione coinvolge i rossoneri che a loro volta dovranno giocarsi tutto con i rinnovi.

OBIETTIVO DUE ROSSONERI- Come riporta questa mattina Repubblica a pag. 37, il Managing Director Football Area della Juventus starebbe già lavorando al mercato, con il mandato di realizzare un centinaio di milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Cosa centra il Milan? Con i rossoneri sarebbe in piedi uno scambio Bernardeschi-Romagnoli, fino a seguire Çalhanoglu che non ha ancora rinnovato, mentre il contratto di Dybala è congelato e torna di moda il possibile scambio con Icardi.