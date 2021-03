Romagnoli, rinnovo complicato ma per lui si apre il mondo, una possibilità di trasferimento in uno dei club più prestigiosi in assoluto

Romagnoli, rinnovo complicato ma per lui si apre il mondo, una possibilità di trasferimento in uno dei club più prestigiosi in assoluto. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione a pag. 14: “Il capitano in bilico: vuole 6 milioni. Romagnoli-Milan, rinnovo difficile. E spunta il Barça”. Il club catalano secondo quanto riportato dal quotidiano, starebbe cercando un difensore centrale mancino. Chelsea? Stessa cosa ma già anni fa, sotto la gestione Berlusconi-Galliani, la società respinse un’offerta da 40 milioni di euro.

LA SITUAZIONE- La rosea gli attribuisce un voto medio stagionale pari a 5,92 su 28 gare stagionali disputate fino ad ora. Poco. Ad ogni modo ci pensa Raiola: “Il contratto scadrà nel 2022, Raiola pensa al raddoppio dell’ingaggio. Con Kjaer e Tomori il posto non è garantito. In A può farsi avanti la juve”. Tutto questo mentre il giocatore si prepara a festeggiare (sabato contro la Sampdoria) le 220 presenze con la maglia rossonera, ovvero il 54esimo giocatore più presente nella storia del club.