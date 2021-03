Idee chiare su Romagnoli, il Milan ha già deciso per la difesa

Il Milan ha già fatto le valutazioni sulla difesa. Idee chiare su Romagnoli, il Milan ha già deciso

Il Milan ha già fatto le valutazioni sulla difesa. Si punta fortemente al riscatto di Tomori dal Chelsea, giocando al ribasso con il Chelsea. Kjaer confermatissimo al fianco dell’inglese dopo un anno e mezzo ad alti livelli. Nessun dubbio nemmeno sulla permanenza di Alessio Romagnoli: la decisione va al di là della fascia da capitano e coinvolgi aspetti propriamente tecnici.

Pioli ha a disposizione soltanto tre difensori al momento (di cui uno da riscattare) più Gabbia e Kalulu. Questi ultimi non sono ancora certi della conferma e comunque non possono garantire al momento una certa affidabilità in Champions League (qualora arrivasse la qualificazione).

Il mister rossonero ha chiesto quindi almeno tre centrali esperti, più delle alternative che possano crescere nel tempo.