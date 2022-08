Panico: «Il club vero protagonista di questa partita»

Partizia Panico ha parlato ai canali ufficiali del club viola nel post partita di Milan Femminile Fiorentina

«Abbiamo fatto un’ottima partita, sono molto soddisfatta. Dopo la scorsa stagione abbiamo avuto una pagina bianca da scrivere e devo ringraziare la società che mi ha aiutato con il mercato e non solo a scriverla da zero anche quando non era semplice. Il club è il vero protagonista di questa partita, voglio ringraziare i dirigenti per averci messo nelle migliori condizioni di iniziare al meglio questo campionato»