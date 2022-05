Ordine: «C’è una statistica curiosa che riguarda il Milan, ecco quale»

Franco Ordine, intervenuto nella giornata di lunedì a Radio Punto Nuovo, ha voluto ricordare una statistica che vede protagonista il Milan

«Curiosa la statistica che il Milan non riceve un rigore dal 17 gennaio, contro lo Spezia. Tra l’altro, in quell’occasione, Serra aveva fischiato un fallo di Leao sul portiere ed era andato al Var per cambiare decisione. Sono tre mesi che il Milan non riceve un rigore»