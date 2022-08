Onyedika Milan: seconda offerta rifiutata, si valutano due profili

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Onyedika. Anche la seconda offerta dei rossoneri è stata rifiutata, si valutano altri profili

Come riportato da Sky Sport in caso di uscita di Bakayoko, i rossoneri valuterebbero anche i profili di Onana del Bordeaux (affare da circa 4/5 milioni di euro) e Vranckx del Wolfsburg (in prestito con diritto di riscatto).