Olimpia Milano Campione d’Italia: i complimenti social del Milan – FOTO

L’Olimpia Milano si è laureata campione d’Italia battendo nelle finals la Virtus Bologna. Il Milan si è congratulato sui social:

Si sono chiuse ieri le LBA Finals: complimenti all’Olimpia Milan, che dopo la vittoria in Coppa Italia si laurea Campione d’Italia per la 29ª volta, e alla Virtus Bologna, protagonista anche lei di una grande stagione con il successo in Eurocup e il ritorno in Euro League