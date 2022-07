Olanda Svezia Femminile 1-1: la prestazione di Asllani

Finisce in pareggio il match tra Olanda e Svezia Femminile. La rossonera Asllani protagonista con un assist

Suo infatti il passaggio decisivo al 36′ del primo tempo per il vantaggio svedese di Andersson, poi pareggiato nella ripresa dal gol di Roord. L’attacante del Milan femminile è poi rimasta in campo per tutta la durata del match