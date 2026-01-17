Obiettivo Milan, dopo la vittoria contro il Como l’imbattibilità dura da 19 gare per i rossoneri: ecco da quanto tempo manca il ventesimo sigillo!

Obiettivo Milan, imbattuto da 19 partite, dopo la vittoria contro il Como i rossoneri possono puntare a quota 20 contro il Lecce a San Siro

Dopo il successo per 1-3 in casa del Como nel recupero della 16a giornata di Serie A il Milan è attualmente imbattuto da 19 partite consecutive nello stesso torneo, un dato che certifica la continuità di rendimento dei rossoneri in questa stagione. Secondo quanto riportato da Opta, il club non arriva a 20 gare di fila senza perdere all’interno della stessa competizione dai primi sette mesi della stagione 1992/93.

In quell’annata storica, il Milan allenato da Fabio Capello riuscì a restare imbattuto nelle prime 23 partite di campionato, dando vita a una delle strisce più celebri del calcio italiano ed europeo. Da allora, per oltre trent’anni, i rossoneri non erano più riusciti ad avvicinarsi così tanto a quel traguardo.

L’attuale serie di 19 gare senza sconfitte colloca quindi questo Milan in una dimensione storica, rara nella storia recente del club. Un dato che va oltre la semplice statistica e racconta di una squadra estremamente difficile da battere, capace di evitare passi falsi anche nelle fasi più delicate della stagione.

Il prossimo obiettivo è chiaro: raggiungere quota 20 nella sfida interna contro il Lecce e interrompere un digiuno che dura dal 1993. Un traguardo simbolico, ma dal forte valore sportivo, che confermerebbe ulteriormente la solidità e l’ambizione del Milan attuale.

