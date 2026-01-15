Connect with us

Como Milan LIVE 1-1: Nkunku la pareggia su calcio di rigore

15 minuti ago

Como Milan: sintesi, cronaca e risultato del match valido per il recupero della 16a giornata di Serie A in programma alle 20.45

Il Milan di Massimiliano Allegri, affronta il Como nel recupero della sedicesima giornata di Serie A 2025-2026. Gara in programma alle 20.45.

AGGIORNA LIVE

Como Milan: sintesi e moviola

45′ + 3′ – Finisce il primo tempo, si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

45′ + 1′ – GOOOLLL! NKUNKU! Dal dischetto Nkunku trova la rete del pareggio.

44′ – Saelemaekers ruba palla e imbuca perfettamente per Rabiot che sposta palle e viene toccato da Kempf, calcio di rigore.

40 – Ancora Maignan sul colpo di testa di Da Cunha.

23′ – Maignan strepitoso su Nico Paz. Il numero 10 ha provato a piazzarla ma il francese ha risposto con la mano di richiamo.

17′ – Allegri passa al 4-3-3, così adesso il Milan in campo: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter, Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Leao, Nkunku, Saelemaekers.

10′ – GOL DEL COMO! Dagli schemi di calcio d’angolo, palla a Baturina che trova il cross sul secondo palo e trova Kempf. Il tedesco salta più in alto di tutti e fa 1-0 per i padroni di casa.

2′ – Chance per Kempf, palla fuori.

1′ – Si parte!

Como Milan 0-0: tabellino

FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolčić, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Cesc Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

