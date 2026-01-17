Record Milan, con la vittoria per 3-1 in casa del Como nuovo primato in Serie A per i rossoneri: ecco in quale dato spicca la squadra di Max Allegri

Record Milan, con la vittoria per 3-1 in casa del Como nuovo primato in Serie A per i rossoneri: ecco il dato e il confronto con le altre squadre

Il Milan continua a distinguersi in questa Serie A per una caratteristica precisa: la capacità di reagire alle difficoltà. Anche contro il Como, i rossoneri sono riusciti a ribaltare l’inerzia della partita dopo essere andati sotto nel punteggio, confermando un trend ormai consolidato.

Come riportato da Opta, il Milan ha raggiunto quota 13 punti conquistati da situazione di svantaggio, il miglior dato dell’intero campionato. Nessun’altra squadra, finora, è riuscita a fare altrettanto. Un numero che non nasce da un singolo episodio, ma da una serie di rimonte – complete o parziali – che hanno inciso in modo diretto sulla classifica.

Il confronto con le altre squadre

Il dato assume ancora più peso se confrontato con quello delle avversarie, come si può denotare da Transfermarkt. Subito dietro al Milan troviamo Bologna e Cagliari, entrambe ferme a 11 punti recuperati. Più distaccata la Juventus, che si ferma a 8 punti, mentre altre big e squadre di media classifica oscillano tra i 4 e i 7.

Colpisce in particolare il dato dell’Inter (solo 4, ed ultima in classifica), che in questa stagione ha raccolto pochissimi punti dopo essere andata in svantaggio: un indicatore di come, quando il match si complica, non tutte le squadre riescano a cambiare passo.

Un indicatore da zona Champions

Storicamente, superare i 10 punti recuperati da situazione di svantaggio è un dato che accompagna squadre da zona Champions League. Arrivare a 13, come sta facendo il Milan, significa collocarsi su un livello da vertice assoluto. È la fotografia di una squadra capace di soffrire, restare lucida e colpire nei momenti chiave, trasformando partite in salita in punti pesanti.

Un segnale chiaro di resilienza e forza mentale, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa agli obiettivi della seconda parte di stagione.

