Nuovo Stadio Milano, Sala: «Dopo due anni non cambierò idea»

Il sindaco di Milano Sala interventuto ai microfoni del’Ansa è tornato sulla questione relativa al nuovo stadio

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato sul botta e risposta con Massimo Moratti riguardante lo stadio San Siro. Le sue parole riportate dall’ANSA.

«Dopo questo percorso durato due anni ci mancherebbe che ora, dopo aver preso una decisione, io cambi idea. Rimane il fatto che, se si fa lo stadio nuovo, tenere aperto San Siro costa un sacco di soldi. E io la macchinetta per stampare i soldi non ce l’ho. E ci mancherebbe altro che penalizzassi la povera gente che ha bisogno di nostre attenzioni per la questione di San Siro».

