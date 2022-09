Nuovo San Siro, dibattito pubblico rinviato: i dettagli

Il dibattito pubblico per il Nuovo San Siro, inizialmente previsto per oggi, è stato rinviato: la data più probabile è il 28 settembre

Come riportato da Calcio & Finanza, il dibattito pubblico per il nuovo San Siro, inizialmente previsto per oggi, è stato rimandato.

A questo punto la data più probabile è quella del 28 settembre come annunciato dal sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine dell’assemblea di Assimpredil Ance: «Mi pare che sia il 28 settembre, stiamo aspettando il consenso da Roma rispetto alle modalità del dibattito pubblico e al progetto che abbiamo presentato».