Nuovo DS Milan, resa dei conti a fine stagione! Moncada a rischio, ecco cosa filtra

Nuovo DS Milan, Cardinale procederà con la resa dei conti al termine della stagione: Moncada a rischio, ecco cosa filtra

Il Milan si prepara all’ennesima rivoluzione al termine della stagione dopo la rovinosa eliminazione dalla Champions League.

Infine, come sottolineato dal Corriere dello Sport, anche il lavoro dell’attuale dirigenza dovrà essere giudicato in base ai risultati. Con Geoffrey Moncada in scadenza, da tempo si pensa all’inserimento di una nuova figura in organigramma con la posizione del direttore sportivo rossonero rimasta vacante dopo l’addio di D’Ottavio. Un uomo di campo da affiancare ad una squadra e un allenatore che traballano. La Champions sarà fondamentale per tutti, la pressione si sta alzando.