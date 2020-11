Napoli, Mertens al posto di Osimhen. Parte la sfida ad Ibra il gigante

Napoli, Mertens giocherà al posto di Osimhen, sarà lui a sfidare Ibrahimovic che intanto ieri ha a rilasciato alcune dichiarazioni

SFIDA CON MERTENS- 25 ottobre 2010, il Milan vinse per l’ultima volta al San Paolo. Per Ibra non sembrano passati più di dieci anni, come riporta la rosea di questa mattina, è cambiato probabilmente il modo di stare in campo. Domani sarà sfida tra lui e Mertens, in campo al posto di Osimhen, infortunato alla spalla.

DALL’AMICO MIHAJLOVIC- Intervenuto alla presentazione del libro dell’amico Mihajlovic, Zlatan ha parlato del suo momento: «Mi sento bene e la squadra mi aiuta, in più sono supportato dall’esperienza, so cosa devo fare. Non ho la stessa condizione di 5 o 10 anni fa, ma oggi capisco come non perdere energie in cose inutili».

CHIARIMENTO- «Ci siamo parlati, gli avevo spiegato che non corro più come prima. Ma lui insisteva: “Tu devi solo stare davanti”. Sarei andato gratis per lui, ma poi è arrivato il Milan».