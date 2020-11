Napoli-Milan: senza Osimhen, Gattuso sceglie il 4-3-3

Gattuso, allenatore del Napoli, ha deciso di optare per un cambio modulo in vista della partita contro il Napoli: le ultime

Considerata l’assenza quasi certa di Victor Osimhen (al massimo andrà in panchina), mister Gennaro Gattuso potrebbe tornare al 4-3-3 per la sfida di domenica sera fra il suo Napoli e il Milan.

Come riportato da Sky Sport, qualora Gattuso scegliesse di tornare al vecchio modulo, Dries Mertens farebbe il ruolo di prima, mentre ai suoi lati agirebbero Lorenzo Insigne e Matteo Politano (favorito su Hirving Lozano dato che non è andato in Nazionale). Nella rifinitura di domani, si capirà di più sulle intenzioni che Gattuso ha in testa per affrontare la sfida verso il suo passato.