Conte Milan: non è finita! Il RETROSCENA che avvicina l’allenatore ai rossoneri

Il sogno dei tifosi del Milan per il dopo Pioli resta Conte. Ipotesi ancora viva per il dopo Pioli. Il retroscena

Non è da escludere che il Milan stia lavorando sulla pista Conte sottotraccia per il dopo Pioli, preparandosi ad un grande annuncio non appena sarà finito campionato.

Questa è l’indiscrezione lanciata da CalcioStyle Gerry Cardinale avrebbe fissato un incontro con l’allenatore a Londra nei prossimi giorni. Il proprietario rossonero sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 7 milioni di euro per convincere Conte ad accettare (bonus compresi).