Guirassy Milan, l’attaccante rimane nei radar rossoneri: questo FATTORE lo rende molto appetibile. Le ultime sul giocatore

Uno dei giocatori accostati maggiormente al mercato Milan nella sessione invernale è stato sicuramente Serhou Guirassy.

Una grandissima stagione per l’attaccante dello Stoccarda con 28 gol in 28 presenze: il guineano, come riportato da calciomercato.com, non resterà nel club tedesco nonostante la qualificazione alla prossima Champions League. A renderlo molto appetibile sul mercato c’è sicuramente la clausola da 17,5 milioni: per questo motivo è ancora nella lista dei rossoneri.