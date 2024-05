Origi Milan, disastro anche col Nottingham Forest: il PIANO dei rossoneri per l’attaccante. Le ultime e tutti i dettagli

Una stagione disastrosa per il giocatore del Milan in prestito Origi. L’attaccante belga non ha segnato nemmeno un gol nella sua nuova esperienza in Premier League e il club inglese non lo riscatterà.

Non arriveranno nelle casse dei rossoneri, quindi, i 5.5 milioni di euro del riscatto. Come riportato da calciomercato.com, adesso il calciomercato Milan dovrà capire in quale squadra piazzarlo ma sicuramente non resterà a Milano.