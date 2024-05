Mercato Milan, Florenzi resta? Il terzino è IN BILICO: ecco perché. La situazione sul possibile futuro del calciatore rossonero

Gli uomini del mercato Milan dovranno risolvere alcune situazioni sui calciatori attualmente presenti in rosa, prima di pensare agli acquisti. Tra le situazioni incerte, una di esse riguarda Alessandro Florenzi.

Come sottolinea Calciomercato.com, nonostante il calciatore ex Roma abbia ancora un contratto fino al 2025, il fatto che i rossoneri siano interessati all’acquisto di un nuovo terzino destro ridurrebbe di gran lunga lo spazio per lui. Così il suo futuro rimane incerto e tutto da scrivere.