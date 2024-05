Calhanoglu dimentica il Milan: «Quel libro è chiuso, ora festeggio con l'Inter. Da parte mia c'è ancora un rapporto, ma se da loro non arriva niente...»

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, gioisce per lo scudetto e risponde così sul suo passato al Milan: ecco cos’ha detto

Intervenuto ai microfoni di Dazn durante la festa scudetto dell’Inter dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio, Hakan Calhanoglu esprime la propria gioia per il suo primo tricolore e si sofferma anche sul suo rapporto con i suoi ex compagni al Milan.

PAROLE – «Io miglior regista d’Europa? Mentalmente non è stato difficile cambiare ruolo, avevo bisogno di trovare fiducia. Ho lavorato tanto con sacrificio, grazie al mister e al suo staff che mi hanno migliorato. Mia miglior stagione? Sono d’accordo. Tutti dicono che a 29/30 anni arrivi con la giusta esperienza, questa è stata la mia migliore stagione. Passaggio dal Milan all’Inter? Quelli che non mi conoscono non sanno come sono. Sono sempre tranquillo, il mio comportamento è sempre rispettoso. Con l’amicizia non ci sono colori. Ho ancora rapporto, poi se da loro non arriva niente non è un problema. Ora quel libro è chiuso e festeggio con l’Inter».

