Chukwueze a Milan TV: «Siamo pronti a dare tutto, gioco in un club speciale». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Intervenuto a Milan TV prima di Milan-Genoa, Samuel Chukwueze ha parlato così del momento del club rossonero. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Siamo pronti a dare tutto e il mister ci ha caricato. E’ una grande sensazione giocare in questo club. Per noi vincere questa partita sarà molto importante, vogliamo fare di tutto per dare una soddisfazione ai tifosi»