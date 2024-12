Thorsby a DAZN: «Festa rossonera? Noi siamo qua per vincere»

Thorsby a DAZN. Le dichiarazioni del giocatore del Genoa a pochi minuti dall’inizio del match di campionato contro il Milan

Thorsby ha parlato a DAZN a pochi minuti dall’inizio di Milan–Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni, oggi schierato titolare dal mister rossoblù Vieira.

LE SUE PAROLE – «Mezzala è il ruolo che preferisco in assoluto. Festa rossonera? Ho visto che c’è un bel po’ di gente famosa in occasione della celebrazione, ovviamente noi sportivamente siamo qui per vincere la partita».