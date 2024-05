Donnarumma bocciato dopo l’eliminazione dalla Champions League: grave insufficienza per L’Equipe. Il VOTO dalla Francia

L’Equipe ci va giù pesante per l’ex Milan Donnarruma dopo l’eliminazione del PSG ai danni del Borusssia Dortmund. Il portiere italiano sembra colpevole nel gol subito e in Francia valutano la sua prestazione con un 4 in pagella.

PAGELLA – «All’11’, alla prima occasione in cui viene chiamato a giocare con i piedi, non prende rischi e mette in fallo laterale. Determinante la parata su Adeyemi al 35′, che permette alla sua squadra di andare al riposo sullo 0-0, il portiere azzurro legge male il calcio d’angolo di Brandt che porta al gol di Hummels al 50»