Mudingayi: «De Ketelaere vale 35 milioni, dovete aspettarlo». Le parole dell’ex centrocampista belga

Gaby Mudingayi ha parlato di Milan a Tuttosport.

DE KETELAERE – «È un ragazzo giovane, deve ancora imparare tanto. Ci vorrà un po’ di tempo perché la serie A non è facile. Serve pazienza. Ma sono sicuro che l’ambiente rossonero lo aiuterà a far emergere le sue qualità. Non bisogna mettere troppa pressione a De Ketelaere. Il Milan è una società che prende un giocatore perché ci crede. Quindi sicuramente lo aiuteranno a crescere, gli daranno il tempo e tutto quello che ha bisogno per poter migliorarsi».

PREZZO DE KETELAERE – «Gli addetti ai lavori sanno che non si compra un giocatore così, tanto per, oppure a caso. Se il Milan ha deciso di investire questa cifra, secondo me è perché la vale».

ASPETTATIVE SUL MILAN – «Questo è normale. Il Milan è abituato a essere al vertice. Quando firmi per i rossoneri ci sono determinate aspettative. De Ketelaere è un giocatore talentuoso e i rossoneri credono tanto in lui, questo è l’importante».

ORIGI – «Quando cambi nazione e campionato ci sono tempi di inserimento e conoscenza. Ci sono tanti dettagli da sistemare, non puoi essere subito pronto. Devi imparare la lingua, assimilare le idee di gioco, quello che chiede il nuovo allenatore, ma pure adattarti magari ad una differente alimentazione. Origi ha comunque trovato il suo spazio e farà vedere ancora le belle cose mostrate in Premier e con il Liverpool».

SAELEMAEKERS – «I tifosi amano questo tipo di giocatori, quelli che quando sono chiamati in causa danno sempre il massimo. Lui si è inserito bene al Milan, devo dire che a mio parere il matrimonio sta funzionando».

VRANCKX – «Lui ha bisogno di lavorare e piano piano farà vedere il suo valore. Pioli vede i calciatori tutti i giorni, sa quando uno può scendere in campo. Spetta solamente a lui valutarne la crescita, allenamento dopo allenamento. Il compito del ragazzo è quello di lavorare: dovrà farsi trovare pronto per quando verrà chiamato in causa».